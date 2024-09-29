مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام سانت إيتيان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، التشكيل الرسمي لمواجهة سانت إيتيان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة نانت أمام نظيره سانت إيتيان في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "لا بوجوار".

ويبحث نانت عن تحقيق على نظيره سانت إيتيان، حيث يتوقع أن تشهد المباراة قوة وإثارة كبيرة.

تشكيل نانت أمام سانت إيتيان

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

الدفاع: جان كاستيليتو، ماركوس كوكو، ناثان زيز، كوزا.

وسط الملعب: شيريفيلا، ليبنانت، دوجلاس أوجستو.

خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، بنجامين سوريا.

بدلاء نانت أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

كارلجرين، اميان، أكاباندي، نيكولا بالوا، أسوماني، جان جبامين، مولات، كبين جاناجو، مصطفى محمد.