باولو فيكتور يشيد بتريزيجيه قبل موقعة النصر في دوري أبطال آسيا

أثنى الحارس البرازيلي باولو فيكتور، لاعب نادي الريان القطري، على قدرات الدولي محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن خبرته الكبيرة في الملاعب تعزز من فرص فريقه قبل اللقاء المرتقب أمام النصر السعودي، المقرر في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.





أعرب باولو فيكتور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، عن سعادته بالانضمام إلى الريان، مشيرًا إلى أن النادي يُعتبر من أكبر الأندية في قطر ويضم مجموعة رائعة من اللاعبين.



وذكر: "أنا سعيد جدًا بوصولي إلى الريان، الذي يتمتع بتشكيلة قوية. أهدافنا هذا الموسم هي المنافسة على جميع الألقاب."



وفيما يخص مواجهة النصر، أضاف الحارس البرازيلي: "نعلم أن المهمة لن تكون سهلة، لكننا نمتلك القدرات اللازمة لتحقيق النجاح. أنا مستعد لمساعدة الفريق في جميع المباريات، سواء كانت مباريات الكؤوس أو الدوري."



وعن المواجهات السابقة ضد كريستيانو رونالدو، قال فيكتور: "إنه لشرف كبير أن ألعب ضد لاعبين مثل رونالدو. مهاراته لا تحتاج إلى تعليق، فهو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأنا مستعد لمواجهته وزملائه في النصر."



كما أشاد فيكتور بزميليه في الفريق، تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي، قائلاً: "إنهما لاعبان رائعان، ويصنعان الفارق مع الريان. لديهما خبرة كبيرة ولعبا في أندية عريقة، وهو ما يعد إضافة قوية لفريقنا."



يسعى الريان لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المرتقبة، معتمدًا على تألق فيكتور وزملائه في تقديم أداء قوي.



تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية من النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة ستشهد العديد من المواجهات القوية للأندية العربية في منطقة الغرب.

النظام الجديد للبطولة يتضمن دوريين من 12 فريقًا، حيث يواجه كل فريق ثمانية خصوم مختلفين داخل منطقته، مما يمنح الفرصة لأفضل ثمانية أندية في كل منطقة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

