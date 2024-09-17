تعليق تريزيجيه عقب خسارة الريان بثلاثية من الهلال السعودي

أبدي اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" المنضم حديثا لصفوف الريان القطري شعوره بالحزن للخسارة من الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

وخسر الريان ضد الهلال بثلاثية مقابل هدف على ملعبه ووسط جمهوره في افتتاح مبارياته بدوري أبطال آسيا للنخبة بالنظام الجديد للبطولة.

وقال تريزيجيه عبر قناة بي إن سبورتس: "حزين على الخسارة من الهلال لكننا نلعب ضد فريق كبير وقوي كما يعرف الجميع".

وأضاف "حاولنا كثيرا خلال المباراة ولم نوفق، والفريق سيتحسن في المباريات المقبلة".

وأتم "الريان فريق كبير ويلعب على الفوز في كل مباراة حتى إذا كان يواجه منتخب العالم".

وانضم تريزيجيه لصفوف الريان بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 95 وقبل خمس دقائق من النهاية.