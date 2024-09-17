بمشاركة تريزيجيه وبن شرقي .. الريان يسقط أمام الهلال بثلاثية في أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي انتصارًا على نظيره الريان القطري بثلاثية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أحمد بن علي" لحساب منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة.



جاءت ثلاثية الهلال عبر كل من سيرجي سافيتش وجواو كانسيلو وماركوس ليوناردو في الدقائق 14 و41و43.

فيما جاء هدف الريان عبر اللاعب روجر عيديس في الدقيقة 46.

وشهدت مجريات اللقاء المثير ، مشاركة الدولي المصري الوافد الجديد بانتقالات الصيف محمود حسن تريزيجيه رفقة المغربي أشرف بن شرقي مع الريان.

ومثل الهلال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، ماركوس ليوناردو.

بينما جاء تشكيل الريان على النحو التالي :

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: حازم أحمد، ديفيد جارسيا، جوليان دي سارت، عبد العزيز حاتم.

خط الوسط: محمود تريزيجيه، روجر جيديس، جابرييل بييرا.

خط الهجوم: أندرو أمارو، جوشوا برينت، أشرف بن شرقي.