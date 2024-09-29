عاجل
أرض الصومال .. بؤرة مشتعلة في منطقة القرن الأفريقي
الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عمر مرموش يقود هجوم اَينتراخت أمام هولشتاين بالدوري الألماني

اَينتراخت فرانكفورت
اَينتراخت فرانكفورت

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَينتراخت فرانكفورت، التشكيل الرسمي لمواجهة هولتشاين كيل، ضمن منافسات الدوري الألماني للموسم الجاري 2024/2025.

txt

أهلي 2009 يتفوق على بيراميدز بثاني جولات بطولة الجمهورية

ومن المقرر انطلاق مواجهة اَينراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، والتي يقودها تحكيميًا توبياس شتيلير.

تشكيل اَينتراخت أمام هولشتاين

حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: توتا ، روبن كوخ ، آرثر تييتي، كريستنسن.

وسط الملعب: محمود داود، هوجو لارسون ، دينا إبيمبي، فارس شعيبي.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيجور ماتانوفيتش.

بينما جاءت مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل، كالتالي:

جراهل، إلياس السخيري، محمود داوود، جان أوزون، براون، ماريو جوتزه، كانوف، كولينز، تشاندلر.

مواد متعلقة

أنشيلوتي يحذر نجوم الريال قبل ديربي مدريد

آخر تطورات إصابة ثنائي الهلال السعودي

الجريدة الورقية