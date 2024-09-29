عمر مرموش يقود هجوم اَينتراخت أمام هولشتاين بالدوري الألماني
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَينتراخت فرانكفورت، التشكيل الرسمي لمواجهة هولتشاين كيل، ضمن منافسات الدوري الألماني للموسم الجاري 2024/2025.
ومن المقرر انطلاق مواجهة اَينراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، والتي يقودها تحكيميًا توبياس شتيلير.
تشكيل اَينتراخت أمام هولشتاين
حراسة المرمى: كاوا سانتوس.
خط الدفاع: توتا ، روبن كوخ ، آرثر تييتي، كريستنسن.
وسط الملعب: محمود داود، هوجو لارسون ، دينا إبيمبي، فارس شعيبي.
خط الهجوم: عمر مرموش، إيجور ماتانوفيتش.
بينما جاءت مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت أمام هولشتاين كيل، كالتالي:
جراهل، إلياس السخيري، محمود داوود، جان أوزون، براون، ماريو جوتزه، كانوف، كولينز، تشاندلر.