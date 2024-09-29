بعد آخر ارتفاع سجله.. سعر الذهب صباح اليوم الأحد في أسواق الصاغة

أسعار الذهب اليوم الأحد.. شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية، استقرارًا، في ظل العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، والتي اختتمت تعاملاتها مساء الجمعة على مكاسب أسبوعية تتجاوز 30 دولارا، وتعاود التداول غدًا الإثنين.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المحلية لعيار 21 نحو 3600 جنيه، وبلغ الفرق بين سعري البيع والشراء نحو 10 جنيهات.

وتتراوح قيمة المصنعية لجرام الذهب عادة من 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام وقد تزيد قليلا وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجة لها.

وفي تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب سجل هذا الأسبوع نحو ٢٦٧٠ دولارا للاوقية، وبهذا يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في طريقه لـ كَسر حاجز 2700 دولار لأوقية.

وأشار ميلاد، إلى أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، مضيفاً، بأن الدولار الأمريكي يواصل التحرك الطفيف متجهًا نحو الأعلى خلال الساعات القليلة القادمة، مما أدى هذا الارتفاع السعري لقفزة غير متوقعة لسعر الذهب عيار 21 ليحقق ارتفاعًا مسجلاً نحو ٣٦٢٠ جنيها للجرام.

وجاءت البيانات الأمريكية محفزة للذهب نحو الصعود حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس،كما انخفض مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض للمرة الثانية على التوالي. مما يعني تباطؤا كبيرا في نمو الاقتصاد الأمريكي وسط تحديات سباق الرئاسة والتوترات الدولية.

أسعار الذهب اليوم الأحد لدى محال الصاغة المصري

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3600 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3085 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.

بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2658 دولارا.

يذكر أن بورصة الذهب العالمية قد أغلقت تعاملاتها الأسبوعية مساء الجمعة الماضية عند مستوى 2658 دولارا، بعد أن استهلت التداول الإثنين الماضي عند مستوى الإغلاق السابق 2622 دولارا.