سعر الأرز الشعير خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد عند تاجر الجملة

سعر طن الأرز الشعير اليوم.. وصل سعر الأرز الشعير خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، ثباتاً، وحقق سعر الأرز الشعير عريض الحبة، بالأسواق المحلية استقرارًا مسجلاً نحو 16,500 جنيه للطن.

ورغم حالة عدم الاستقرار في سعر الأرز الشعير اليوم عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الأرز في جميع فروع المعارض ومنافذ التوزيع بكل محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد لدى تاجر الجملة، وجاءت الأسعار اليوم على النحو الآتي:

سعر الأرز الشعير اليوم الأحد لدى تاجر الجملة

أرز الشعير

ثبتت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة، بالأسواق المحلية لتسجل 16,500 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 15,500 جنيه.

الأرز الأبيض

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3%، استقرارًا إلى 25,000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 23,000 جنيه للطن.