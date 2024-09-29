يواجه فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد نظيره توتنهام مساء اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي



في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كريستيان إريسكن، كوبي ماينو، آماد ديالو، برونو فرنانديز، ماركوس راشفورد.

في الهجوم: جوشوا زيركزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.