تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. فيديو

استعرضت منة الشرقاوي، مذيعة القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطريق والمحاور الرئيسية، في حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر".

وقالت «الشرقاوي»، إنّه في منطقة رمسيس وحتى تقاطع صلاح سالم ظهرت كثافات مرورية بسيطة عند كوبري الجلاء، كما ظهرت سيولة مرورية حتى طريق العروبة، وعند كورنيش النيل في الطريق القادم من المظلات وظهرت كثافات مرورية بسيطة متحركة حتى منطقة وسط البلد.



وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، أوضحت أنه ظهرت سيولة مرورية أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه إلى ميدان لبنان، وظهرت كثافات متحركة عند منطقة الدائري عند نزلة البحر الأعظم حتى منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء.



وفي محافظة المنيا، ظهرت سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق، كما ظهرت سيولة مرورية بطريق الشيخ فضل، وظهرت كثافات بسيطة في بعض الأماكن، لكن طريق مغاغة المنيا ظهرت فيه بعض الكثافات البسيطة جدًا، وعند الطريق الصحراوي الشرقي ظهرت كثافات مرورية بسيطة.

