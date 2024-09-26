يبحث الكثير من قائدي السيارات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا، وفيما يلي خطوات تفصيلية تساعدهم في ذلك، مما يتيح لهم معرفة قيمة المخالفات وإجراءات السداد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تظلم عبر الإنترنت والحصول على النتيجة خلال 72 ساعة من تقديم الطلب، من خلال بوابة النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

تسعى الدولة إلى التحول الرقمي وفق استراتيجية 2030، مما جعل من الممكن الآن الاستعلام عن المخالفات بسهولة عبر الإنترنت بدلاً من زيارة المقرات الحكومية. إليك الخطوات:

زيارة موقع بوابة النيابة العامة (اضغط هنـــــــــــــــــــا). اختر خيار الاستعلام عن مخالفات المركبة أو مخالفات الرخصة. أدخل رقم الرخصة. انتظر قليلاً حتى تظهر نتيجة المخالفات.

بعد هذه الخطوات، يمكنك إما الدفع الفوري للمخالفات أو الانتظار حتى موعد تجديد رخصة السيارة أو رخصة القيادة.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة

للاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم اللوحة، يمكنك الدخول على بوابة المرور، ولكن عليك أن تتأكد من الضغط على رابط بوابة النيابة العامة. يُفضل استخدام الرابط المباشر (اضغط هنــــــــــا) لتسهيل العملية. ستتمكن من الاستعلام عن المخالفات ودفع قيمتها أو تقديم تظلم عبر الإنترنت.

أنواع المخالفات

تشمل المخالفات التي يمكن الاستعلام عنها:

تجاوز السرعة المسموح بها، خاصة في المدن الجديدة والطرق السريعة.

كسر إشارات المرور.

الانتظار في أماكن غير مخصصة.

مخالفات الرادار، التي تُسجل آليًا بواسطة أجهزة الرادار على الطرق.

تقديم التظلم على المخالفات المرورية

يمكنك تقديم تظلم على المخالفات عبر بوابة النيابة العامة باتباع الخطوات التالية: