أمير هشام: الأهلي لم يناقش تعيين مديرًا للكرة بدلًا من سامي قمصان

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه لم يحدث أي اجتماعات داخل النادي الأهلي حتى الآن، بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وقال هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حتى هذه اللحظة لم يناقش الأهلي فكرة تعيين مدير الكرة بالفترة المقبلة، وحتى الآن سامي قمصان هو من يستمر في منصبه حتى نهاية الموسم".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.