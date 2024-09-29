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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

هشام يكن: ركلة جزاء الأهلي أمام الزمالك "صحيحة"

هشام يكن
هشام يكن

علق هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة كأس السوبر الإفريقي التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح.

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وفي تصريحاته عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على فضائية TeN، أعرب يكن عن سعادته بأداء الزمالك، مشيدًا بثنائي الدفاع حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي، حيث قال: "قدما أداءً مميزًا ولعبا دورًا كبيرًا في تحقيق الفوز".

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كما أضاف: "ركلة جزاء الأهلي التي حصل عليها أكرم توفيق صحيحة، نتيجة تدخل حمزة المثلوثي. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ركلة جزاء لصالح الزمالك لصالح نبيل عماد دونجا لم يتم احتسابها".
 

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