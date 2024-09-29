هشام يكن: ركلة جزاء الأهلي أمام الزمالك "صحيحة"

علق هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، على مباراة كأس السوبر الإفريقي التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح.

وفي تصريحاته عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق على فضائية TeN، أعرب يكن عن سعادته بأداء الزمالك، مشيدًا بثنائي الدفاع حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي، حيث قال: "قدما أداءً مميزًا ولعبا دورًا كبيرًا في تحقيق الفوز".

كما أضاف: "ركلة جزاء الأهلي التي حصل عليها أكرم توفيق صحيحة، نتيجة تدخل حمزة المثلوثي. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ركلة جزاء لصالح الزمالك لصالح نبيل عماد دونجا لم يتم احتسابها".

