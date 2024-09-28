مانشستر سيتي يفقد صدارة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل.. مسلسل المباراة يجيب

أصبح فريق مانشستر سيتي مهددا بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه نيوكاسل 1 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة السادسة من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جوسكو جفارديول في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل نيوكاسل هدف التعادل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول وأستون فيلا، وثلاث نقاط أمام أرسنال.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم، فيما يلعب أستون فيلا مع إبسويتش تاون غدا الأحد، كما يلتقي أرسنال مع ليستر سيتي في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

وبات هذا التعادل هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز مقابل الفوز في أربع مباريات، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.