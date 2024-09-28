طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي يعاني منها محمد صبحي حارس مرمى الأبيض، والتي كانت سبباً في استبعاده من مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن إصابة محمد صبحي عن شد من الدرجة الأولى في منشأ العضلة الأمامية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد صبحي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في أقرب وقت ممكن.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.