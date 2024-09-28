نائب لبناني: نتنياهو ضلل المجتمع الدولي بمجموعة من الأكاذيب والتناقضات (فيديو)

نفى النائب قاسم هاشم، رئيس كتلة التنمية والتحرير في بيروت، ما تم تداوله حول توقيع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على اقتراح لوقف إطلاق النار خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، موضحًا أن «ما حدث كان مجرد نقاش بهدف الوصول إلى نداء للتفاهم».

وأضاف «هاشم»، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الاتفاقية كانت ستظهر بعد دعوة مجلس الأمن، نتيجة للاتصالات التي أجريت مع الدول المعنية، مشيرا إلى أن «ميقاتي» أجرى اتصالات دبلوماسية على مختلف الأصعدة في نيويورك، بينما بذل رئيس المجلس النيابي نبيه بري جهودًا دبلوماسية كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن نتنياهو ضلل المجتمع الدولي بمجموعة من الأكاذيب والتناقضات في مواقفه، مما أضعف فرصة تحقيق النداء لوقف إطلاق النار في لبنان وصولًا إلى غزة، لكن المؤسف هو أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي سمح لحكومة نتنياهو بالتفلت.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم إحصاء عدد الشهداء والجرحى، لكن حجم الاستهداف كبير، مما يبرز الطبيعة العدوانية لهذا العدو وعدم التزامه بالمواثيق أو الاتفاقات أو القرارات، وهو أمر متوقع من حكومة يقودها نتنياهو، حيث من الطبيعي ألا تؤدي الأمور إلى نتائج إيجابية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في استهداف مواقع وصفها بـ "الإرهابية" في لبنان، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية لحماية مواطني إسرائيل من التهديدات المتزايدة ، وأكد أن الجيش قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

الجيش نفذ "ضربة دقيقة" على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله



وأضاف المتحدث أن الجيش نفذ "ضربة دقيقة" على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت ضمن حملة أوسع تستهدف البنية التحتية العسكرية للحزب، "لقد تم استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية بشكل مباشر،" حسب تصريحاته، موضحاً أن الضربات تأتي رداً على الهجمات المستمرة من قبل حزب الله على الأراضي الإسرائيلية.

الضاحية الجنوبية تعتبر معقلاً أساسياً لحزب الله، وتعد هذه العملية واحدة من أعنف الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد مواقع الحزب في بيروت. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث يشن حزب الله هجمات صاروخية متواصلة على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.



من جهة أخرى، حذرت عدة أطراف دولية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، خصوصاً في ظل عدم وجود مؤشرات على تهدئة الأوضاع قريباً.

نتنياهو يغادر إحاطة صحفية في نيويورك بشكل عاجل بسبب الأحداث في الضاحية الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى مغادرة إحاطة صحفية بشكل عاجل في نيويورك، مساء اليوم، بسبب التطورات المتسارعة في الضاحية الجنوبية بلبنان.



وكان نتنياهو يعقد لقاءً مع الصحفيين في إطار زيارته الحالية للأمم المتحدة، حين تلقى معلومات عاجلة عن التصعيد العسكري المتعلق بالضاحية الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله. وعلى الفور، غادر نتنياهو الاجتماع للتعامل مع الأزمة الأمنية الجديدة.