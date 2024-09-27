رجال الداخلية يوزعون حقائب مدرسية لطلاب الأسر الأولى بالرعاية

أطلق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية مبادرة (كلنا واحد- مع زهور المستقبل 2) والتى استهدفت توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الأكثر احتياجاً - المرأة المعيلة، ذوى الهمم، دور رعاية الأيتام"بعدد من المحافظات ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

توزيع حقائب مدرسية على طلاب الأسر الفقيرة



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء هذا في إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة العام الدراسى الجديد 2024/2025.