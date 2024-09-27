الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول

أنجيلو غابرييل
أنجيلو غابرييل

أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدمًا على الوحدة بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أنجيلو غابرييل هدف النصر الوحيد في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

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مشاهدة مباراة النصر والوحدة الآن في الدوري السعودي

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شكيلة النصر ضد الوحدة .. رونالدو في الهجوم

بدأ النصر المباراة أمام الوحدة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: بينتو

الدفاع: النجدي — لابورت — سيماكان — الغنام

الوسط: ويسلي — اوتافيو — الخيبري — أنجيلو

الهجوم: ساديو ماني — كرستيانو رونالدو

بينما دخل الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله العويشر

الدفاع: سعيد المولد – كريتو – جواد اليميق – العلائلي

الوسط: باخشوين – المكعازي – باكونا

الهجوم: يوسف الأمين – جودوين - إيجالو

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 8 نقاط، يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.

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