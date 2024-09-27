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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شكيلة النصر ضد الوحدة .. رونالدو في الهجوم

رونالدو لاعب النصر
رونالدو لاعب النصر السعودي

أعلن المدير الفني ستيفانو بيولي تشكيلة فريق النصر الأساسية لمواجهة الوحدة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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وجاء تشكيل النصر أمام الوحدة كالأتي:

حارس المرمى: بينتو

الدفاع: النجدي — لابورت — سيماكان — الغنام

الوسط: ويسلي — اوتافيو — الخيبري — أنجيلو

الهجوم: ساديو ماني — كرستيانو رونالدو

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 8 نقاط، يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.

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