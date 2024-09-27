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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل أغنية مروة ناجي الجديدة

مروة ناجي
مروة ناجي

كشفت الفنانة مروة ناجي،عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أنها متحمسة لخوض هذه التجربة الفريدة.

وأكدت مروة ناجي، في تصريحات صحفية، أن أغنيتها الجديدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يفتح أمام الفنانين طرق مختلفة لتجديد الموسيقى بشكل غير تقليدي.

معلومات عن مروة ناجي

  • مطربة بدار الأوبرا المصرية.
  • شاركت في برنامج (أحلى صوت the voice) لدعم الأصوات الشابة، إلا أنها خرجت من التصفيات النهائية.
  • متزوجة من د.أحمد مجاهد (رئيس هيئة دار الكتاب) ولها ولدين (آدم وآسر).
  • من أهم تجاربها في عالم التمثيل دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار" إنتاج عام 2019.
  • مسرحية "وبحلم يا مصر" ومسلسل "تفاحة آدم".

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