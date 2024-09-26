سعيد العويران: الأهلى "تعبنا".. وهذه نصيحتى لجوميز قبل السوبر الأفريقي

قال سعيد العويران نجم الكرة السعودية السابق إن فريق الأهلى "كعبه" عالى على الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدا الجمعة بالسعودية.

أضاف العويران خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" مصر والسعودية مثل علاقة الظفر باللحم حب أبدى وعشرة وعيش وملح ولدى أصدقاء كثيرين في مصر".

وواصل:" أنا زملكاوى والأهلى تعبنا وكعبه عالى على الزمالك ولديه جمهور كبير وإدارة محترمة تسير على الطريق الصحيح لكن الزمالك مر بظروف صعبة ومشاكل ".

تابع:" إن شاء الزمالك يرفع الكأس،وأنصح جوميز بعدم فتح الملعب أمام الأهلى،ويلعب على الهجمات المرتدة لأنه لا يصح أن تفتح الخطوط أمام النادى الأهلى".

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً: "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من: عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.