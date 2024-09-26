الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي: قصف 75 هدفًا تابعًا لحزب الله في لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه قصف نحو 75 هدفًا تابعًا لحزب الله في لبنان، خلال ليل الأربعاء حتى صباح اليوم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الليل، قصف سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، نحو 75 هدفا تابعا لحزب الله في منطقة البقاع، وفي جنوب لبنان، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة، ومنصات جاهزة للإطلاق، وإرهابيين، وبنية تحتية إرهابية".
وأضاف الجيش أنه يواصل "تفكيك وإضعاف" قدرات حزب الله وبنيته التحتية، مشيرا إلى أنه من بين الأهداف التي تستهدف مباني عسكرية ومخربين ومستودعات أسلحة في عدة مناطق.
وذكر أنه "في كفر شوبا في جنوب لبنان أغارت طائرات حربية على مخربين تم رصدهم في المنطقة".
واعلن أنه رصد صباح اليوم إطلاق نحو 45 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض بعضها بينما سقطت الباقية في مناطق.

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