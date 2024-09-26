الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بايدن وماكرون يطالبان إسرائيل ولبنان للوقف الفوري لإطلاق النار

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل ولبنان بتلبية الدعوة الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وجاء في بيان مشترك صدر عن الرئيسين بعد لقائهما في نيويورك "حان الوقت للتوصل إلى تسوية على الحدود بين إسرائيل ولبنان تضمن السلامة والأمن لتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم".
وأضاف البيان: "تبادل إطلاق النار منذ السابع من أكتوبر 2023 وخاصة على مدى الأسبوعين الماضيين، يهدد باندلاع صراع أوسع نطاقا وإلحاق الضرر بالمدنيين. لذلك عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار المؤقت لإعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".
وتابع: "أيدت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر بياننا، وندعو إلى تأييد واسع النطاق والدعم الفوري من حكومتي إسرائيل ولبنان له".

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