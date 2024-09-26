تل كفرالمقدام أحد الكنوز الأثرية المهملة بالدقهلية

تتميز محافظة الدقهلية بالعديد من المعالم السياحية والتاريخية، التي كانت ولا تزال شاهد على تعاقب العديد من الحضارات عليها، و التي من شأنها خلق ثروة سياحية كبيرة، كما تحتوي على إرث تاريخي كبير، إلا انه ورغم كل هذا الثراء والمقومات السياحية فإن وضع السياحة في الدقهلية ليس فى أحسن حال، نتيجة الإهمال الذي تسبب في خسارة العديد من الآثار، إضافة إلى غياب المرافق السياحية التي من شأنها جذب السياح ما ساهم في دفن الكنوز الأثرية وحرم السياح من التمتع بجمالها.

وتلعب نقص الإمكانيات الفنية والمالية، الدور الأكبرفى دخول العديد من المناطق الأثرية إلى قائمة مناطق التعديات، وأصبح التعدى على أملاك «الآثار» بالبناء أو الزراعة أو أعمال المحاجر أبرز أسباب اندثار هذه المناطق أو دخولها فى نطاق نشاط التجار والمهربين والمنقبين.

هذه المناطق يمكن أن تكون مصدر جذب سياحي كبير جدا سواء للمواطنين أو للسياح الأجانب لو اهتمت بها وزارة السياحة وشجعت المستثمرين على الإستثمار فيها .

ومن المعالم السياحية المهملة في محافظة الدقهلية تل المقدام الاثرى فهو من معالم مصر السياحية يوجد من أشهر المعالم السياحية بمصر ويقع في ( كفر المقدام) التي تبعد 10 كيلو متر عن مدينة ميت غمر ولهذا التل أهمية كبيرة إذ تبلغ مساحته حوالي 120 فدان حيث يسمى في العصر اليوناني الروماني هيلوبولس هذا وتظهر به حالياً بعض بقايا من التماثيل والأحجار المنقوشة بكتابات هيروغليفية كما اكتشفت فيه بعض الأواني الفخارية والمسارج كما يوجد في منتصفه مجمع مياه لا يوجد مصارد له، وهذه المياه مستواه ثابت لا ينقص ولا يزيد وايضا للعلم من نزل في وسطه لا يطلع ثانية ويقال انه يوجد في هذه المياه كرسي من الذهب المكتوب عليه بالكتابة الهيروغليفية ولا زال موجود داخل المياه، كما يوجد في المنتصف حفلة تنقيب مات فيه عالم اثار ولا زالت محفورة ويوجد ايضا طريق من تحت الارض لا يُعرف إلى اين يؤدى ويوجد حوله مدارس كفر المقدام وملعب نادى كفر المقدام واراضى زراعية.

وأكد أهالى الدقهلية، إن استخدام الموقع بشكل أثرى من شأنه أن يحقق مردودا أفضل على أبنائه وعلى الدولة بشكل عام، كما تساهم فى رفع الوعى الأثرى للسكان.

وأشاروا إلى أن هناك عددا من التلال الأثرية المهملة فى الدقهلية ، وكلها موجودة على الخريطة الأثرية التى تخضع لإشراف وزارة الآثار، من بينها تل كفر المقدام ، الذى تعمل عليه البعثات التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وطالبوا بتحويله إلى مزار سياحى وتزويده بمجموعة من الخدمات، مثل مركز للزوار، ومركز عرض سينمائى يحكى تاريخ المكان لتعريف الزائرين بأهميته وبالعصور التاريخية فى مصر، وبانوراما للأثر نفسه.بدلا من تركه نهبا لللصوص وهو الذى تعرض كثيرا لمحاولات السرقة والنهب وكان آخرها فى ديسمير الماضى.