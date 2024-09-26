محمد صلاح: لا توقعات لديربي الأهلي والزمالك والفرص متساوية

أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق أن مباراة السوبر الأفريقي بين القطبين لن تكون سهلة خاصة أنها مع انطلاق موسم جديد.

وقال صلاح هناك حالة من التركيز والتفاؤل في بعثة الزمالك مشيرا إلى أن الفرصة متساوية بين الزمالك والأهلي وكل فريق يملك عناصر مميزة.

وتابع مدرب الزمالك السابق: "نصيحتي للاعبي الزمالك لازم تكونو على دراية كاملة إنكم بتلعبوا لنادي كبير ويجب تحمل المسئولية، موجها برسالة إلى جوميز قائلا المباريات الكبيرة تحتاج إلى عدم تغيير مراكز للاعبين".

يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.