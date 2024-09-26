ماهر همام: أتمنى خروج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية

أشاد ماهر همام نجم الأهلي السابق، بآداء لاعبي القلعة الحمراء أمام جورماهيا الكيني مساء أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.



وأكد همام أن كفة الأهلي أرجح للفوز بمباراة القمة المقبلة وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، نظرًا لتراجع مستوى الزمالك في الآونة الأخيرة وبالأخض في مباراة الشرطة الكيني، والأحمر لن يجد منافسًا في إفريقيا الموسم المقبل.



وتابع نجم الاهلي السابق أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خاصة أن المباراة مذاعة في كل أنحاء الوطن العربي ".



ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غدا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في بطولة السوبر الأفريقي، بصافرة الحكم الليبي معتز الشلماني، وقفا لاختيار الاتحاد الافريقي الـ كاف، لادارة المباراة.