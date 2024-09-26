دقائق من المشي يوميا تجعلك أكثر صحة وتحميك من الكثير من الأمراض

المشي يوميا.. يعتبر تناول الطعام الملىء بالعناصر الغذائية الصحية بشكل متوازن عامل أساسي لصحة أجسامنا ولكن للحصول على صحة أفضل عليك ممارسة الرياضة بشكل مستمر ويفضل بشكل يومي.

ونظراً لطبيعة حياتنا وجداول الأعمال المزدحمة والصخب اليومي، غالبًا ما يصبح من الصعب ممارسة التمارين لساعات، وفي مثل هذه الحالة، وحتى لا تصاب بالاجهاد يمكنك أن تحافظ على صحتك عن طريق المشي لمدة 11 دقيقة يوميا.

ووفق لموقع "jagran"، يعتبر المشي هو أبسط تمرين رياضي، ولا يتطلب أي آلة خاصة ويمكن القيام به في أي مكان وفي أي وقت، ووفقا لمقالة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، يعتقد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة مثل المشي السريع لمدة 11 دقيقة فقط يوميا، أي 75 دقيقة أسبوعيا، تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

وفي هذه الدراسة وجد أن المشي لمدة 11 دقيقة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17% ويقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7%.

ووجد الباحثون أن هذا يمكن أن يمنع 1 من كل 6 حالات الوفاة المبكرة، كما يمكن تقليل 11% من حالات القلب والأوعية الدموية، و 5% من حالات السرطان.

ويتضح من هذه الدراسة أنه من خلال تحسين عاداتنا الصغيرة غير الصحية، يمكننا تجنب العواقب الكارثية لسوء الصحة.



فوائد المشي يومياً



ووفقا للمعهد الوطني للصحة، فإن المشي اليومي يعم على..