الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك السعودي
حسم 16 فريق تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم السعودي، "كأس الملك" بعد انتهاء مواجهات دور الـ32 من البطولة اليوم وهي كالأتي:
" الهلال – الجندل – النصر – العربي – القادسية – الوحدة – الفيحاء – الطائي – الاتفاق – الجبلين – الاتحاد – الشباب – النجمة – التعاون – الرياض – التعاون ".
ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين غدًا الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري، حيث تجرى بدون أي قواعد أو وتحمل كل الاحتمالات في المواجهات.