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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك السعودي

كأس خادم الحرمين
كأس خادم الحرمين

حسم 16 فريق تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم السعودي، "كأس الملك" بعد انتهاء مواجهات دور الـ32 من البطولة اليوم وهي كالأتي:

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إتحاد جدة يتخطى العين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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تشكيلة الهلال المتوقعة أمام البكيرية في كأس خادم الحرمين

" الهلال – الجندل – النصر – العربي – القادسية – الوحدة – الفيحاء – الطائي – الاتفاق – الجبلين – الاتحاد – الشباب – النجمة – التعاون – الرياض – التعاون ".

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين غدًا الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري، حيث تجرى بدون أي قواعد أو وتحمل كل الاحتمالات في المواجهات.

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