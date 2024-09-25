الأسهم البحرينية تقفل تعاملاتها على تباين

أقفل الأسهم البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 2,018.96 بانخفاض قدره 6.27 نقاط مقارنة بإقفاله يوم أمس، في حين أقفل "مؤشر البحرين الإسلامي" عند مستوى 807.26 بارتفاع قدره 0.14 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وتداول المستثمرون في "بورصة البحرين" 1.18 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 313.36 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 40 صفقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.35 في المئة، لتصل عند مستوى 2378.93 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2149 صفقة.

الأسهم اليابانية تنهي سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بعد تعاملات متقلبة خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، رغم تلقيه دعما من أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالصين بعد إعلان بكين عن برامج للتحفيز، وذلك وسط جني أرباح.

وأنهى المؤشر نيكاي التداولات فى أسواق الأسهم اليابانية على تراجع بلغ نسبته نحو 0.19% ليصل الى مستوى 37870.26 نقطة منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات.

فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.23% ليصل إلى مستوى 2650.5 نقطة.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الثلاثاء، كما أغلق المؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا على صعود مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا الفرعي لأشباه الموصلات بأكثر من واحد في المئة مما دعم الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق اليوم الأربعاء.

وقفز سهم أدفانتست، التي تعد شركة إنفيديا الأميركية من عملائها، 3.8% مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وكانت التقلبات في سعر صرف الين والدولار محدودة أيضا اليوم الأربعاء، مما أعطى السوق الحساسة لسعر الصرف فرصة لالتقاط الأنفاس.

وبدت السوق متأهبة لجني الأرباح بعد أن ارتفع المؤشر نيكي للجلسة الرابعة على التوالي إلى أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بدعم من لهجة بنك اليابان التي تميل للتيسير النقدي.

وزاد قطاع الآلات فى أسواق الأسهم اليابانية 1.6% ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 مؤشرا، مع ارتفاع سهم دايكن للصناعات 1.6%.

وشهدت أسهم أخرى فى أسواق الأسهم اليابانية مرتبطة بالصين مكاسب أيضا، بما في ذلك شركة مستحضرات التجميل شيسيدو التي صعد سهمها 3.1% وسهم شركة فانوك كورب الذي زاد 4.5%.

وكان سهم شركة الصناعات الدوائية كيوا كيرين فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية بانخفاض 13.1%، تلاه سهم ريسونا القابضة الذي هبط 5.1 بالمئة وسهم طوكيو مارين القابضة للتأمين بتراجع أربعة في المئة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية 1% بعد أن أعادت الشركة شراء بعض أسهمها خلال تعاملات الصباح.