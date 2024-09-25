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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

ارتفاع مؤشر البورصة الرئيس بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% عند مستوى 31048 نقطة.


وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 38165 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% عند مستوى 13461 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 7374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% عند مستوى 10467 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% عند مستوى 3028 نقطة. 

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