البورصة تربح 30.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية مدعومة بمشتريات الأجانب والعرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 30.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.142.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 31250 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى7420 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.3 % ليغلق عند مستوى 10563 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 3.2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب للبيع وسط تداولات 4.6 مليار جنيه.