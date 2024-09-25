محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للقيادات التنفيذية، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وممثلي الزراعة والري، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتذليل العقبات والتسهيل على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تسريع العمل في ملف التصالح، والمتابعة المستمرة مع جميع الجهات المختصة حتى الانتهاء من تسليم نماذج " 7، 8 "، موجها المتغيرات المكانية بإعداد جدول زمني للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة.

وناقش الاجتماع موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية بتنفيذ الإزالة على أية تعديات بشكل كامل حتى سطح الأرض، وأوضح وكيل مديرية الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية.

واستعرض الاجتماع تقرير إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الأمطار والسيول، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء القادم، وقال مدير عام الري أنه يتم المتابعة لتطهير جميع مخرات السيول، وأعمال الصيانة لها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشيرا إلى وجود غرفة مركزية للمتابعة والمرور على جميع المخرات الطبيعية والصناعية.

ووجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية والوحدات المحلية بضرورة مراجعة جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة، وخاصة بساقلتة ودار السلام، وإعداد تقرير بمخرات السيول والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوحدات المحلية.

وفي إطار استعدادات المحافظة للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وجه " سراج " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من وضع الأعلام على المصالح والهيئات الحكومية بنطاق المحافظة بالشكل اللائق والقانوني.