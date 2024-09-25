"استصلاح الأراضي" يتابع تطوير الجمعيات التابعه له وينفذ ندوة إرشادية بسوهاج

واصل قطاع استصلاح الاراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال تطوير وتحديث الجمعيات التابعة له، تنفيذا تكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالعمل على تطوير الجمعيات الزراعية، وتحديثها، بشكل يليق بالمزارعين والمتعاملين معها.

تطوير الجمعيات

وقال الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن عدد الجمعيات المزمع العمل على تطويرها كمرحلة أولى يبلغ حوالي 57 جمعية، تم الانتهاء من تطوير عدد 46 جمعية منها، بنسبة تجاوزت ٨٠٪، وأنه من المقرر الانتهاء من تطوير باقي جمعيات هذه المرحلة خلال أسبوع على الأكثر.

وأضاف صلاح، أنه القطاع أيضا يواصل تقديم الخدمات الارشادية، المنتفعين بالتراضي المستصلحة، حيث تم تنظيم ندوة ارشاديه حول محصول القمح وانسب المعاملات، وذلك بقرية صديق المنشاوى بمركز دار السلام سوهاج بمراقبة سوهاج.



وفي سياق متصل يستكمل قطاع استصلاح الأراضي أيضا تنفيذ خطط وأعمال تطهير المساقي الخصوصية لدى المنتفعين، للتيسير عليهم، وفي ضوء الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم، حيث تم الانتهاء من اعمال التطهير لمساقى بجمعيه الإمام مالك بمراقبة الانطلاق وكذلك مصرف بجمعية الشيماء بمنطقة الزهراء مراقبة كفر الشيخ.