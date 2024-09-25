الزراعة تواصل طرح السلع والمنتجات الغذائية لسكان العاصمة بأسعار مخفضة

في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحت رعاية د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

البحوث الزراعية

انطلقت اليوم قافلة منافذ متحركة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ويقول د شعبان عبدالسميع مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية التابعة للمركز البحوث الزراعية، إن القافلة محملة بكل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري وبأسعار مناسبة، للمساهمة ضمن خطة الدولة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.



بالإضافة إلى توفير السلع الاساسية لسكان العاصمة الإدارية الجديدة

ومن ناحيتها أعلنت المهندسة منال إبراهيم مسئول المنافذ عن أسعار المنتجات الغذائية في القافلة المتحركة بالأحياء السكنية في العاصمة الإدارية على النحو الآتي:

بيض المائدة 150

اللحوم 280

زيت الزيتون 180 لتر

عسل النحل من60 إلى 120 ك

العسل الأسود 45

المربي 60

زيت الطعام لتر 50

السمنة الجاموسي 150

السمنة البقري 140

المكرونة الكيس 9جنيهات

ومن جانبه أكد د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كل إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأشار "الفولى" إلى أن الهيئة ستواصل العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، بجميع منافذها الثابتة والمتحركة.

وتواصل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.