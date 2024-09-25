تفاصيل مبادرة «الزراعة» لطرح بيض المائدة.. الطبق بـ150 جنيهًا

كشف طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل مبادرة الوزارة لإطلاق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار منخفضة للمواطنين.

وأوضح «سليمان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنافذ المتحركة لبيع بيض المائدة يكون بسعر ثابت 150 جنيهًا للكرتونة، وذلك بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين بجميع المحافظات.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة: لدينا 300 منفذ يغطي جميع محافظات الجمهورية، ونهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

ولفت رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن هناك خطة من قبل وزارة الزراعة لطرح جميع المنتجات الغذائية في منافذ الوزارة بتخفضيات تصل إلى 35%.

وأضاف «سليمان» أن هناك تعاون وتنسيق قائم بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمجمعات الاستهلاكية لوزراة التموين لطرح طبق البيض في المنافذ بسعر 150 جنيها.

وأشار إلى أنه تم توريد أطباق بيض من اتحاد منتجي الدواجن إلى المجمعات الاستهلاكية ليتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بنفس سعر بيعها بمنافذ وزارة الزراعة.