إنطلاق فعاليات الدورة الأولى للأئمة في الموارد المائية بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى الخاصة بتدريب الأئمة حول الموارد المائية، وذلك في إطار تعزيز الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف للارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة.

تأتي هذه الدورة ضمن التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة الموارد المائية والري، بهدف نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية في مصر.

حضور ومشاركة فعّالة

افتتح الدورة الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إلى جانب الدكتور صلاح محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، والمهندس محمد السيد عبد الرحمن، مدير عام المياه الجوفية، والمهندس محمود عبد العاطي، وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها الشيخ عصمت عبد الغفار، الواعظ بالأزهر الشريف.

أهمية نعمة الماء والحفاظ عليها

في كلمته الترحيبية، أكد الشيخ هاني السباعي أهمية نعمة الماء وضرورة الحفاظ عليها، مشددًا على دور الأئمة في نشر هذا الوعي بين المواطنين.

وقدم المحاضرون خلال الدورة شرحًا حول الموارد المائية في مصر، بما في ذلك نهر النيل ومياه الأمطار والمياه الجوفية، وسبل الحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

حضور الأئمة والوعاظ

شارك في الدورة عدد كبير من الأئمة والوعاظ، من بينهم الشيخ عبد الباسط عثمان، مدير شؤون الإدارات، والشيخ إسماعيل أحمد علي، مدير إدارة أوقاف الغردقة، ما أضفى على اللقاء أهمية كبيرة، في إطار الدور المجتمعي والديني الذي يلعبه الأئمة في التوعية بالقضايا البيئية.

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