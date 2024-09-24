الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تدين سلسلة تفجيرات العدو على أراضي دولة لبنان الشقيقة

بوابة الوفد الإلكترونية

أدانت نقابة المحامين المصرية، بأشد العبارات سلسة التفجيرات التي يقوم بها العدو الصهيوني على أراضي دولة لبنان الشقيقة، والتي طالت الجنوب والشرق اللبناني حتى صباح يوم أمس الإثنين، وراح ضحيتها يوم أمس فقط ما يقارب من 500 شخص بينهم نساء وأطفال ومسعفون وأكثر من 1600 من المصابين.

وتعلن النقابة عن تضامنها الكامل مع دولة لبنان الشقيقة شعباً وحكومة في مقاومة هذا العدوان، واستنكارها لهذه الانتهاكات الواضحة للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي.

وتهيب نقابة المحامين المصرية، بالمجتمع الدولي ضرورة النهوض بمسئولياته والعمل فورا على وقف العدوان، وإجبار الطرف المعتدي على الرضوخ لذلك، وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمات الدولية، والجنائية الدولية.

عاشت لبنان، وعاشت المقاومة، وعاش المحامون أحرارًا في كل مكان.

 

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