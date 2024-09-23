"الوفد" تنفرد بلقطات جديدة من حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (صور وفيديو)

حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة، لحريق مدينة الإنتاج الإعلامي والذي نشب خلال الساعات القليلة الماضية داخل منطقى الحي الشعبي خاص بلوكيشن أحدى الأعمال الفنية، حيث اندلع الحريق في طابقين مكون من الخشب والفل، ولكن بسبب الهواء الشديد وسرعة الرياح التهمت النيران الأخضر واليابس وانتقلت إلى الحي الإسلامي، وسط محاولات رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغات يفيد بوقوع حريق ضخم في مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفعت إدارة الحماية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولكن بسبب الهواء لم يتمكنوا من إخماده حتى الآن، ولازال العاملين وسكان العقارات المجاورة يعيشون لحظات عصيبة وسط ارتفاع كثيف للدرخان وارتفاع ألسنة اللهب التي انتقلت إلى الحي الإسلامي.

شهود عيان يرون تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

وسط القيل والقال والكثير من الشائعات المتداوله بين العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي، فالبعض قال إن الوكيشن تابع لمسلسل جعفر العمدة 2، والبعض الأخر قال إنه تابع لفيلم إلهام شاهين الجديد، وعن اسباب الحريق فزعم البعض أن ماس كهربي هو ما تسبب في الحريق الهائل.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

وتواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع بعض الشهود العيان الذين كانوا متواجدين أثناء وقوع الحريق، ليكشفوا عن التفاصيل الكاملة وسط ترجيحات كثيرة لأسباب نشوبه، إذ قال المصدر إن الحريق بدأ بديكور خشبى بالحى الشعبي مكون من طابقين وبسبب الهواء الشديد اندلعت النيران في جميع أنحاء الحي، ونظرًا لأن الحي الإسلامي قريب منه فقد تضرر بالفعل، وعلى الرغم من جهود رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق إلا أن الأمر خارج تمامًا على السيطرة حتى الأن.

https://www.youtube.com/watch?v=Xex3UCz58F8

وأضاف مصدر أخر، أن مساحة الحريق ضخمة بسبب كثرة عدد اللوكيشنات في منطقة الحي الشعبي والمكونة من "الخشب والفل" وبعض من المواد القابلة للاشتعال، وبسبب الرياح الشديدة فألسنة تتجه إلى أكثر من اتجاه مسببة أضرار كثيرة وسط محاولات ضخمة وجهود مكثفة للسيطرة على الحريق، ولكن النيران أسفرت عن تفحم مواقع التصوير بالحي الشعبي بالكامل والتي ستكلف اضرار بالملايين.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي