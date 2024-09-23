حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدا وحتى الأحد المقبل، يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 32 المحسوسة 34 الصغرى 24

الوجه البحري:- العظمى 31 المحسوسة 33 الصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 المحسوسة 32 الصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية:- العظمى 30 المحسوسة 33 الصغرى 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 35 المحسوسة 37 الصغرى 25

شمال الصعيد:- العظمى 33 المحسوسة 35 الصغرى 21

جنوب الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 38 الصغرى 25