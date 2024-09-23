عاجل
انفجار منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية.. صورة حزب الله يقصف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدا وحتى الأحد المقبل، يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 32 المحسوسة 34 الصغرى  24

الوجه البحري:- العظمى 31 المحسوسة 33 الصغرى  23

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 المحسوسة 32 الصغرى  23

السواحل الشمالية الشرقية:- العظمى 30 المحسوسة 33 الصغرى  22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 35 المحسوسة  37 الصغرى  25

شمال الصعيد:- العظمى 33 المحسوسة 35 الصغرى  21

جنوب الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 38 الصغرى  25

الجريدة الورقية