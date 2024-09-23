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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

تعليم الفيوم يشارك في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "

مبادرة بداية
مبادرة بداية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، في فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، من خلال عدد من الندوات ، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

تم اقامة  ندوة بعنوان التغيرات المناخية وآثارها على البيئة بمدرسة الشهيد محمد عبدالفتاح الثانوية بمطرطارس - إدارة سنورس التعليمية ,كما تم عرض الإذاعة المدرسية ضمن فعاليات مبادرة بداية "فضل العلم وأثره فى تقدم المجتمع" بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العامة بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

ريادة الاعمال

وفي مجال المجال الصناعي والتكنولوجيا، تم تنفيذ المبادرة بمدرسة عين شمس بنات بإدارة غرب الفيوم - مهارات الصناعة وريادة الاعمال "مفهوم ريادة الاعمال وأنواعها وعناصر ريادة الاعمال وسمات وصفات رائد الأعمال"

وفي مجال المكتبات نظم توجية المكتبات، عدد من الندوات بالمكتبات من خلال مجموعة من الأنشطة من المطويات والمحاضرات والندوات داخل مكتبة مدارس سميرة غبور الابتدائية ومكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات ومكتبة مدرسة الشهيد يحى زكى الإعدادية ومكتبة مدرسة العبور الفنية بدسيا .

جدير بالذكر ، انه يتم تنفيذ المبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، فى عدد من المجالات من خلال الندوات والأنشطة والمكتبات، والإذاعة المدرسية، وتكنولوجيا المجال الصناعي.

تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة ، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، و هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام ، ومديري الإدارات التعليمية ، وموجهي عموم الأنشطة وإشراف قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات ، الدكتورة فاطمة الماوردي ، و الصالحين عمر، منسق المبادرة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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