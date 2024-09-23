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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تنفيذ 71 ألف حكم قضائي خلال حملات أمنية مكثفة

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (71776) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 

 

(305) حكم جناية.

(23101) حكم حبس جزئى.

(4009) حكم حبس مستأنف.

(34684) حكم غرامة.

(9677) مخالفة.

 

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بالجيزة  ،  بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في قتل أربعيني، بسبب أخذ المجني عليه مبلغا ماليا من المتهمين لاستثمار مشروع خاص به، وباء المشروع بالفشل ورفض إعادة أموالهم لهم.

حبس المتهمين بالشروع بقتل أربعيني في بولاق الدكرور 

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور، ألقت القبض على المتهمين، بتهمة الشروع في قتل راضي. س بأداة حاده مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث إنهم حاولوا إزهاق روحه، وباءت محاولتهم بالفشل، بأن طعن المتهم الأول أحمد،س المجني عليه من ظهره وأصاب الثاني والثالث بجروح متعددة.

وكشفت التحريات أن هذا الاعتداء حدث من قبل المتهمين على المجني عليه، بسبب اخذ المجني عليه من المتهمين الثلاثة مبالغ مالية ضخمة، للاستثمار في مشروع تجاري ولكن باء بالفشل، مما جعلهم يطالبون بأموالهم لأكثر من 6 أشهر، وهو ما دعاهم للاعتداء عليه، محاولة منهم لاسترجاع أموالهم بطريقه غير مشروعه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.


 

 

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