ضبط قضايا ترويج بالعملات في السوق السوداء بـ10 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 ملايين جنيه).

من جهة أخرى، تباشر جهات التحقيق بمنطقة مصر القديمة ، التحقيقات حول إصابة سيدة وطليقها في مشاجرة دموية بينهما بمنطقة مصر القديمة التابعة لـ مديرية أمن القاهرة بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة باستخدام السلاح الأبيض بينهما لوجود خلافات مالية، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ونتج عن ذلك إصابتهما المذكورة.

بسبب خلافات مالية .. تفاصيل مشاجرة سيدة وطليقها بمنطقة مصر القديمة

وبتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بشارع محمد الصغير، كشف عن تفاصيل الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين "ربة منزل" 27 سنة، مقيمة محل البلاغ، مصابة بجرح سطحي باليد اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وطليقها 39 سنة، “عاطل” مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم نقلهما لمستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.