أوهموا ضحاياهم بتوظيف أموالهم.. سقوط عصابة الاحتيال على المواطنين بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (9 أشخاص) بقيام (ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم) بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بذلك أورد المبالغ المالية إليهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

في سياق مغاير، عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد جزار وعامل خردة وكهربائى بالسجن المؤبد لإتهامهم بإستدراج شخصين وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية، عن طريق الاكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهمين: "عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و "محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و "محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما كريم شعبان صالح محمد محمد، و شعبان صالح محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استدرجوهما لمكان قصي وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا اسلحة نارية وبيضاء - محل الإتهامات التالية في مواجهتهما وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهيهما وسرقتهما كرها عنهما.



وجاء في أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد "٢" إثنين سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش، وأنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".



وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر عدد "١٠" عشرة طلقات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وأنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة " دون مسوغ قانوني.