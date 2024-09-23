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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

وجهت وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

ضبط 90 كيلو أسماك ماكريل غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

 

حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات عديدة أسفرت عن ضبط (12053) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 

 

من جهة أخرى، تباشر جهات التحقيق بمنطقة مصر القديمة ، التحقيقات حول إصابة  سيدة وطليقها في مشاجرة دموية  بينهما بمنطقة مصر القديمة التابعة لـ مديرية أمن  القاهرة بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة باستخدام السلاح الأبيض بينهما لوجود خلافات مالية، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ونتج عن ذلك إصابتهما المذكورة.

بسبب خلافات مالية .. تفاصيل مشاجرة سيدة وطليقها بمنطقة مصر القديمة

وبتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بشارع محمد الصغير، كشف عن تفاصيل الواقعة .

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين "ربة منزل" 27 سنة، مقيمة محل البلاغ، مصابة بجرح سطحي باليد اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وطليقها 39 سنة، “عاطل” مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم نقلهما لمستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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