ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر وعيار 24 يسجل 4063 جنيها

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعًا بالأسواق المصرية ومحلات الصاغة بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 3555 جنيهاً بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4063 جنيها.

عيار 21 يسجل 3555 جنيها.

عيار 18 يسجل 3047 جنيها.

الجنيه الذهب 28440 جنيها.

سعر الذهب العالمي يواصل الصعود

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات ليتجاوز أعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع لتخترق الأوقية حاجز 2625 دولارا.

يواصل الذهب الاستفادة من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، حيث ساعد موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة في تعزيز الزخم الصعودي.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، لتصعد في بداية تعاملات الإثنين، إلى قمة تاريخية جديدة عند 2629 دولارا للأونصة، مع استغلال المتعاملين للزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وعلامات تشير إلى أن المزيد من التخفيضات يلوح في الأفق.

وكان الذهب سجل قمته السابقة عند مستوى 2622 دولارا الأسبوع الماضي، بعد قرار خفض الفائدة الأميركية، كما أنه تلقى دعما من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

كما تلقت أسعار الذهب دعما من قرار الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، الأربعاء الماضي، بمقدار 50 نقطة أساس. وتوقع الاحتياطي الفيدرالي حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

وتشير توقعات بنوك استثمار أميركية، أن يحافظ الذهب على مكاسبه خلال العام الجاري، خاصة مع بقاء اجتماعين اثنين للفيدرالي، والتوقعات بخفض آخر على أسعار الفائدة قبل حلول 2025. وتوقع الاحتياطي الفيدرالي حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.وكان الذهب سجل قمته السابقة عند مستوى 2622 دولارا الأسبوع الماضي، بعد قرار خفض الفائدة الأميركية، كما أنه تلقى دعما من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.