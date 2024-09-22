أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، نتيجة تنسيق الأزهر 2024 للقبول بكليات الجامعة للبنين والبنات على مستوى الجمهورية، اليوم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس جامعة الأزهر.

جامعة الأزهر: توحيد الحد الأدنى لكليات طب وصيدلة وهندسة

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024 بلغ 91341 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، عدد الناجحين من الطلاب بلغ 91341 طالبا وطالبة، وعدد المتقدمين للامتحانات 77065 بينما لم يتقدم للامتحانات 14276 طالبا وطالبة.

وقرر رئيس جامعة الأزهر توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالب وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %

افتتاح كليات جديدة

كما تقرر إنشاء وافتتاح كلية الخدمة الاجتماعية بالقليوبية، افتتاح شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وافتتاح 3 شعب جديدة لأول مرة بكلية التربية للبنات بالقاهرة، هي شعبة التربية الخاصة والتربية الفنية والتربية الإنجليزية، وافتتاح شعبة التعليم الأساسي في كلية التربية للبنين بأسيوط، وافتتاح شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

القسم العلمى بنين



كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 518 ) درجة بنسبة 79.69 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 491 ) درجة بنسبة 75.54 %

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 567 ) درجة بنسبة 87.23 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %

كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46 %

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8 %



القسم الأدبي بنين



كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%

كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة 56.67%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03





القسم الأدبى بنات



كلية الاعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%.