اعرف مجموعك يدخلك كلية إيه.. تنسيق الأزهر 2024

أعلن اليوم، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025م، ونستعرض فيما يلي الكليات بالأرقام والنسب المئوية لتتعرف علي ما يُناسب مجموعك من الكليات والمعاهد الأزهرية للطلبة والطالبات.

قسم علمي بنين



1- كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38%.



2- كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (518) درجة بنسبة 79.69%



3- اللغات والترجمة تخصص عام (491 ) درجة بنسبة 75.54%



4- معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (567) درجة بنسبة 87.23%



5- معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86%



6- كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69%



7- كلية التجارة القاهرة تخصص عام (481 ) درجة بنسبة 74%



8- كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (478 ) درجة بنسبة 73.54%



9- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (379 ) درجة بنسبة58.31%



10- كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .

قسم علمي بنات



11- كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92%



12- كلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46%



13- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%



14- كلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77%



15- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8%

القسم الأدبي بنين:

16- كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%



17- كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%.



18- شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%.



19- كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%.



20- كلية التربية الرياضية القاهرة (357) درجة بنسبة 56.67%.



21- كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%.



22- كلية اللغة العربية تخصص عام (340 ) درجة بنسبة 53.97%



23- معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03



القسم الأدبى بنات:



24- كلية الاعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%



25- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%



26- كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44



27- معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%

خطوات الحصول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024

طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور الإعلان عنها اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنــــــــا.

2-ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

4-الضغط على عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024.

تنسيق الأزهر 2024

وكان انتهى الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

تنسيق الأزهر 2024

وأشار الدكتور سلامة داود إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62%