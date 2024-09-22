يُفتح غدًا.. باب قبول رغبات الترشيح في تنسيق الأزهر 2024

أعلن الدكتور سلامة داود اليوم خلال مؤتمر تنسيق الأزهر الشريف لعام 2024-2025، بمقر مجلس جامعة الأزهر عن موعد فتح باب تعديل رغبات الترشيح للقبول في الكليات.

وقال داود أن باب تعديل رغبات الترشيح للقبول في الكليات، سيتم فتحه من غدٍ الإثنين حتى الأربعاء المقبل، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

كما أعلن داود أنه سيتم افتتاح كلية للخدمة الاجتماعية بالقليوبية، وعلوم للبنات بأسيوط، وشعبة للقراءات بدراسات بنات القاهرة، وشعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجرجا، شعب جديدة للتربية بنات القاهرة، ودراسات إسلامية باللغة الصينية للبنين.

تنسيق الأزهر 2024

وأشار داود إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62%

خطوات الحصول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024

طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور الإعلان عنها اتباع الخطوات الآتية:

1-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

2-ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

4-الضغط على عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024