وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس في قنا (صور)

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لثمان مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ورافقهما خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا.

ويبلغ عدد إجمالى المدارس بمحافظة قنا ٢١٧٥ مدرسة، وإجمالى عدد الطلاب ٨٧٥ ألف طالب وطالبة.

وزير التربية والتعليم: نسعى لتقديم جودة تعليمية متميزة

وأكد وزير التربية والتعليم أن الزيارات الميدانية المتواصلة تستهدف تقييم تحقيق الآليات والإجراءات المعلنة على أرض الواقع.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه سيواصل زياراته للمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة العملية التعليمية وضمان تقديم جودة تعليمية متميزة للطلاب، مثنيًا على جهود المحافظة فى انتظام العملية التعليمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب بالمحافظة، مثنيا على جهود الوزير محمد عبد اللطيف فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالتعليم.

واستهل وزير التربية والتعليم والمحافظ زيارتهما بمدرسة "تحيا مصر (١) الرسمية المتميزة" التابعة لإدارة قنا التعليمية والتي تضم ١٢٠٠ طالب وطالبة، وحرص الوزير على تفقد الفصول قبل دخول الطلاب لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، وعدد الكثافات بها.

كما حضر وزير التربية والتعليم ومحافظ قنا طابور الصباح بالمدرسة، وتحية العلم، واستمعا للإذاعة المدرسية، حيث أشادا بالأداء الجيد لطالبة ألقت شعرا خلال طابور الصباح.

وتوجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "سيدي عمر الإبتدائية للتعليم الاساسى" التابعة لإدارة قنا التعليمية، والتى تضم (١١٢٠) طالب وطالبة، وتفقدا عددًا من فصول المدرسة، والمكتبة، والمعامل، كما قاما بزيارة مدرسة "محمود بكري" بإدارة قنا التعليمية، والتى تضم عدد (٦٤٦) طالب وطالبة، حيث كان فى استقباله، النائب مصطفى بكرى، وعدد من نواب البرلمان.

ثم قام الوزير والمحافظ، بزيارة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية والتى تضم عدد (١٣٠٠) طالبة، وتفقدا عددًا من الفصول ومتابعة شرح المعلمين على السبورات الذكية داخل المدرسة.

كما قاما بزيارة مدرسة مدينة العمال الابتدائية المشتركة والتى تضم عدد (١٧٢٣) طالب وطالبة، وتفقدا خلالها قاعات رياض الاطفال وفصول الصف الأول الابتدائى.

وأثناء تفقد وزير التربية والتعليم أحد الفصول، أشاد بمعلم فصل على المعاش يعمل متطوعا، موجهًا له الشكر والتقدير لرغبته فى تعليم أبناء بلدته.



وقد قام الوزير ومحافظ قنا بزيارة مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، والتى تضم عدد (١٦٦٠) طالبة، وقاما بتفقد عدد من الفصول.

والتقى وزير التربية والتعليم، خلال زيارة مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات بموجهى عموم المواد الدراسية بمديرية قنا، وأكد على أن الواجب المنزلي للطلاب بالصفوف المختلفة سيكون موحدا على مستوى جميع المدارس، وكذلك التقييم الأسبوعي والملخصات، والتي يتم بثها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ووجه الوزير بمتابعة موجهى عموم المواد الدراسية أداء الواجبات المنزلية وتصحيحها مع المعلمين.

كما نوه الوزير عن أنه سيتم عقد اجتماع مجمع لكل الموجهين العموم بعد دخول المدارس بأسبوعين لمناقشة كل الأمور التي تعمل على تطوير العملية التعليمية وعلاج أي تحديات.

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة البراهمة الإعدادية بإدارة قفط التعليمية والتى تضم (٧١٨) طالبا وطالبة.

وفى ختام زيارتهما، قام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة قفط الرسمية للغات التابعة لإدارة قفط التعليمية والتى تضم عدد (١٩٦٦) طالب وطالبة، وقاما بتفقد عدد من فصول المدرسة.