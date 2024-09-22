أسعار الأرز تنخفض إلى 16,200 جنيه للطن

بدأ موسم حصاد الأرز في محافظة الدقهلية، التي تُعد واحدة من أكبر المناطق المزروعة بالأرز، حيث تزرع حوالي 360 ألف فدان باستخدام أحدث الآلات الزراعية، وفقًا لما أعلنته مديرية الزراعة بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح حمادة السيد، مسؤول زراعة الأرز والقمح بمديرية الزراعة، أن كمية الأرز المزروعة تصل إلى نحو 362 ألف طن، مما يجعل الإنتاجية قريبة من العام الماضي. وأشار إلى أن الفائض من الأرز هذا العام أكبر مما كان عليه في العام السابق، مما ساهم في انخفاض أسعار الطن.

كما ذكر أن الدقهلية تزرع نوعين من الأرز؛ الأرز رفيع الحبة في مناطق شربين والمطرية، مثل الأنواع 104 و178 التي تتحمل ملوحة مياه البحر، أما الأرز عريض الحبة، فيزرع من ميت غمر حتى السنبلاوين، باستخدام مياه النيل والترع.

أسعار الأرز :

قال مصطفى السلطيسي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز تراجعت مؤخرًا لتسجل 16,200 جنيه لأرز الشعير بدلاً من 17,000 جنيه.

أوضح أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 22,000 و26,000 جنيه للطن، بينما تصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 28 و30 جنيهًا.

وأشار السلطيسي إلى أن موسم حصاد الأرز يبدأ من سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، وارتفاع حجم المعروض يعد من أسباب تراجع الأسعار. وتبلغ مساحة زراعة الأرز هذا الموسم 1.5 مليون فدان، مع توقعات بإنتاج يتراوح بين 6 و6.5 مليون طن من الأرز الشعير، مما سيوفر حوالي 3.5 مليون طن من الأرز الأبيض لتلبية الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كبير.