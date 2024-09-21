الأمن القومي الأمريكي: سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الهدوء بين حزب الله وإسرائيل

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه يتم تواصل العمل مع مصر وقطر ولم نصل بعد إلى مرحلة تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه بحث مع إسرائيل كيفية إيجاد طريقة للمضي قدما للتهدئة مع حزب الله وعودة سكان الشمال لمنازلهم.

وأشار إلى أن هناك طريقًا واضحًا للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله رغم أن خطر التصعيد حقيقي.



وأكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه :"سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الهدوء بين حزب الله وإسرائيل".

حزب الله يستهدف موقع لواء الـ300 بفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بالصواريخ:



وفي إطار آخر، استهدف حزب الله تموضعًا لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا. ‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 تموضعا لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا. ‏

‏ثكنة كيلع:

كما أعلن حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 21-9-2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا.